Látta ezt a lányt? A 13 éves Tamara iskolába menet tűnt el - egy ország keresi

A Beremenden élő 13 éves kislány már régóta eltűnt. A beszámolók szerint szeptember 15-én, iskolába menet veszett nyoma. A rendőrök azóta folyamatosan keresték, de sehol nem találják, ezért a lakosság segítségét is kérik az ügyben.
A lány körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, szeme barna, haja hosszú, vállig érő, fekete színű. Utolsó ismert ruházata: fekete leggings, fekete-piros pulóver, fehér sportcipő.
A Siklósi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri (AMELY IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐ), vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
