Látta ezt a lányt? A 13 éves Tamara iskolába menet tűnt el - egy ország keresi

A Beremenden élő 13 éves kislány már régóta eltűnt. A beszámolók szerint szeptember 15-én, iskolába menet veszett nyoma. A rendőrök azóta folyamatosan keresték, de sehol nem találják, ezért a lakosság segítségét is kérik az ügyben.

Fotó: Police.hu

A lány körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, szeme barna, haja hosszú, vállig érő, fekete színű. Utolsó ismert ruházata: fekete leggings, fekete-piros pulóver, fehér sportcipő.