Hármas karambol a Petőfi úton, nagyon nagy a baj

Három autó karambolozott Bánkon, a Petőfi út és a Romhányi úti tanyák kereszteződésénél. Az egyik jármű egy utánfutót húzott maga után, ami felborult. A balesethez a rétsági hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
