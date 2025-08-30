Hármas karambol a Petőfi úton, nagyon nagy a baj

Három autó karambolozott Bánkon, a Petőfi út és a Romhányi úti tanyák kereszteződésénél. Az egyik jármű egy utánfutót húzott maga után, ami felborult. A balesethez a rétsági hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.