Újabb hatalmas ütközés az M5-ös autópályán

Egymásnak ütközött két személyautó és egy kistehergépkocsi az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében, a 60. kilométernél, vagyis a sztráda másik oldalán történt ötös karambol közelében - írja a katasztrófavédelem. Ráfutásos baleset történt, amelynél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj egy járművet áramtalanított.
