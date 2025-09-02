Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Dráma a piacon: a vásárlók szeme láttára esett össze az idős asszony

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 14:05
A mentők a közösségi oldalukon közölték a részleteket.
Ismeretlenek küzdöttek az életéért - kezdte legfrissebb Facebook-oldalára feltöltött posztját az Országos Mentőszolgálat.

Riasztani kellett a mentőket a bolhapiachoz Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Mint írták, a közelmúltban egy idős hölgy lett rosszul Zala vármegyében, miközben egy bolhapiacon vásárolt. A nő hirtelen esett össze a standok között, ahol több szemtanú, köztük vásárlók és eladók egyaránt a segítségére siettek: nem estek pánikba és mentőt hívtak.

Mentésirányító segítségével a bejelentők megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért a telefonos instrukciók alapján azonnal megkezdték az újraélesztést.

Perceken belül esetkocsi érkezett a helyszínre és bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a gyors, szakszerű ellátásnak köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett és a nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

