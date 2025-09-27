Brutális erejű balesetről jött hír: teljes az útzár, mentők és tűzoltók mindenütt

Mentőre volt szükség, miután szalagkorlátnak hajtott egy személyautó a Borsodszirákot és Boldvát összekötő, 2617-es út 7-es és 8-as kilométerszelvénye között. A balesethez a kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.
A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.
