Brutális erejű balesetről jött hír: teljes az útzár, mentők és tűzoltók mindenütt

Mentőre volt szükség, miután szalagkorlátnak hajtott egy személyautó a Borsodszirákot és Boldvát összekötő, 2617-es út 7-es és 8-as kilométerszelvénye között. A balesethez a kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.

Mentőre is szükség volt. Fotó: Gé

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.