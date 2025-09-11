Brutális baleset az Üllői úton, megbénult a forgalom - helyszíni fotók

Súlyos baleset történt a fővárosban, az Üllői úton, a Shopmarkt mögött. Egy autó feltehetőleg összeütközött egy másik járművel. A karambol erejét jól mutatja, hogy az autó teljes összetörve a síneken állt meg.

A baleset következtében megbénult a tömegközlekedés is, nem járnak a villamosok, a helyszínre pedig a BKK üzemzavar elhárító járművét is riasztani kellett.

Fotó: olvasói