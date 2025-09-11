Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Brutális baleset az Üllői úton, megbénult a forgalom - helyszíni fotók

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 09:10 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 11. 09:13
ShopmarktÜllői út
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakaszt!

Súlyos baleset történt a fővárosban, az Üllői úton, a Shopmarkt mögött. Egy autó feltehetőleg összeütközött egy másik járművel. A karambol erejét jól mutatja, hogy az autó teljes összetörve a síneken állt meg.

A baleset következtében megbénult a tömegközlekedés is, nem járnak a villamosok, a helyszínre pedig a BKK üzemzavar elhárító járművét is riasztani kellett.

Fotó: olvasói
Fotó: olvasói

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
