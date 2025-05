„Van amikor a minden sem elég...” – drámai videót közölt a katasztrófavédelem

Van amikor a minden sem elég... Tűz volt egy társasház egyik első emeleti lakásában tegnap este a kilencedik kerületben, az Üllői úton. Az fürdőszoba és az előszoba berendezési tárgyai égtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A tűzoltók az égő lakásban élő embert épségben kimenekítették. Négylábú társát szintén kihozták a füsttel teli ingatlanból, azonban minden igyekezetük ellenére sem tudták megmenteni. Egy kutya nemcsak kedvenc, hanem családtag is. Aki élt már együtt háziállattal, tudja, milyen mély, feltétel nélküli szeretetet képesek adni. Együtt érzünk a kutyus gazdájával, aki most nemcsak az otthona egy részét, hanem talán legjobb barátját is elveszítette