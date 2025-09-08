Bevásárlókocsis játék - pillanatok alatt szörnyű fordulatot vett!

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 10:24
Azonnal értesítették a mentőket.
Három gyermek szórakozásból bevásárlókocsival gurult, vasárnap este Nyíregyházán, a Korányi közben. 

alt=Három gyerekből az egyik súlyosan megsérült a bevásárlókocsi tologatása közben
Három gyerekből az egyik súlyosan megsérült a bevásárlókocsi tologatása közben / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A kocsi egy lejtőn váratlanul megindult, az egyik benne ülő gyerek pedig kiesett belőle. A sérültet fejsérülésekkel vitték kórházba a mentők – számolt be róla az Origo információi szerint.

Továbbá egy várandós nőt brutálisan bántalmaztak, és a támadás következtében életét vesztette. Két nappal később a holttestét egy bevásárlókocsiban találták meg. Az esetről bővebben az Origo írt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
