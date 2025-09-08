Bevásárlókocsis játék - pillanatok alatt szörnyű fordulatot vett!

Három gyermek szórakozásból bevásárlókocsival gurult, vasárnap este Nyíregyházán, a Korányi közben.
A kocsi egy lejtőn váratlanul megindult, az egyik benne ülő gyerek pedig kiesett belőle. A sérültet fejsérülésekkel vitték kórházba a mentők – számolt be róla az Origo információi szerint.
Továbbá egy várandós nőt brutálisan bántalmaztak, és a támadás következtében életét vesztette. Két nappal később a holttestét egy bevásárlókocsiban találták meg. Az esetről bővebben az Origo írt.
