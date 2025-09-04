Mentőhelikoptert is riasztottak: Két motoros brutálisan összeütközött!

A baleset helyszínére siettek a mentőszolgálatok, ahol két motoros egymásnak ütközött, a 4631-es út 11-es és 12-es kilométerszelvénye között, Mezőtúr külterületén.
A helyszínre a mezőtúri hivatásos tűzoltók, a mentőszolgálat és más társhatóságok vonultak, mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták. - írja a Katasztrófavédelem.
