Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikoptert is riasztottak: Két motoros brutálisan összeütközött!

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 18:01
mezőtúrmotorbaleset
A baleset körülményeit még vizsgálják.
Amy Mans
A szerző cikkei

A baleset helyszínére siettek a mentőszolgálatok, ahol két motoros egymásnak ütközött, a 4631-es út 11-es és 12-es kilométerszelvénye között, Mezőtúr külterületén.

alt=A baleset helyszínére azonnal kiérkeztek a mentő egységek
A baleset helyszínére azonnal kiérkeztek a mentő egységek / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A baleset helyszínén még zajlanak a munkálatok

A helyszínre a mezőtúri hivatásos tűzoltók, a mentőszolgálat és más társhatóságok vonultak, mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták. - írja a Katasztrófavédelem. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu