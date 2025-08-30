Jó hírt kaptak a magyar autósok: komoly összeg marad a zsebükben

Szeptember 1-jétől eltörlik a kényelmi díjat az online autópálya-matricák vásárlásakor – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók számára egységes áron lesz elérhető az autópálya-matrica, pluszköltség nélkül.
Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott:
Szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért.
Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig.
"Ennek szeptember elsejétől vége" - jelezte az államtitkár.
Közölte: a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.
