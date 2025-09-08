Családi dráma után négy éve szökésben lévő apát ölt meg a rendőrség

Hajnali kettőkor érkezett a hívás a rendőrségre, miszerint valaki egy mezőgazdasági boltba akar betörni. A hatóság emberei a helyszínre siettek, és a tűzharc során megölték a férfit, akiről azt gondolják, hogy ő Tom Phillips, az apa, aki 2021-ben tűnt el három kisgyerekével, miután gyermekelhelyezési vitába keveredett a volt partnerével.

Négy évig bujkált a vadonban három gyerekével az apa, akit lelőtt a rendőrség (képünk illusztráció)

Az apa quadon menekült a rendőrök elől

A BBC tájékoztatása szerint, a rendőrök miután meglátták a quadon elhajtani mellettük Phillipset az egyik gyerekével, üldözőbe vették őket, illetve szegekkel szórták be azt az útvonalat, amin szerintük a férfi haladt volna. Phillips rá is hajtott a szögekre, majd letért az útról – ekkor keveredett tűzharcba a rendőrökkel. A lövöldözésben egy rendőr megsérült, őt azóta meg is műtötték.

Jill Rogers rendőrhelyettes elmondta, hogy a quadon több fegyvert találtak a rendőrök. A férfival utazó gyerek sértetlen maradt a lövöldözésben. A rendőrség most Phillips másik két gyermekét szeretné megtalálni, egy fiút és egy lányt. Ebben segítségükre lehet a Phillipsszel talált gyerek, aki már információt adott arról a területről, ahol testvérei valószínűleg tartózkodnak.

A gyerekek édesanyja, Cat, hétfő reggel már nyilatkozott is:

Mély megkönnyebbülést érez, hogy (gyermekeink) számára ez a megpróbáltatás véget ért

és a nő alig várja, hogy 12, 10 és 9 éves gyerekei végre otthon legyenek és átölelhesse őket.