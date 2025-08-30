Zokognak a helyiek: Barátaival ment úszni, sosem tért vissza a fiatal

Holtan találtak egy brit turistát Benidorm népszerű strandján. A rendőrség megerősítése szerint egy 31 éves férfit holtan találtak, miután az életéért küzdött. Úgy tudni, hogy a férfi a barátaival ment be a vízbe.

Barátaival ment be a vízbe, sosem tért vissza a turista Fotó: Forrás: Freepik.com

Tegnap este körülbelül 8 órakor több brit állampolgár tartózkodott Benidorm Levante strandján. Egyikük bement a tengerbe, és nem tudott visszajutni a szárazföldre. Többen megpróbálták kimenteni, de ez lehetetlennek bizonyult

- idézi a rendőrség forrását a Mirror.

A rendőrség szóvivője megerősítette az esetet még hozzátette, hogy a férfi feltehetőleg fulladás következtében hunyt el, és nyomoznak az ügyben. Semmi sem utal arra, hogy a halálesetet gyanús körülmény övezné.

A közösségi médiában egy helyi lakos a következőt posztolta:

Szomorú jelenetek a tengerparton ma este. Három, feltehetően brit fiú került bajba a tengerben. Egyet eddig kiemeltek.

Áprilisban szintén egy férfi élettelen testét sodorta a partra a víz, nem sokkal korábban egy vőlegény vesztette életét, legénybúcsúját ünnepelve. Egy órán át próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.