Zokognak a helyiek: Barátaival ment úszni, sosem tért vissza a fiatal

Holtan találtak egy brit turistát Benidorm népszerű strandján. A rendőrség megerősítése szerint egy 31 éves férfit holtan találtak, miután az életéért küzdött. Úgy tudni, hogy a férfi a barátaival ment be a vízbe.
Tegnap este körülbelül 8 órakor több brit állampolgár tartózkodott Benidorm Levante strandján. Egyikük bement a tengerbe, és nem tudott visszajutni a szárazföldre. Többen megpróbálták kimenteni, de ez lehetetlennek bizonyult
- idézi a rendőrség forrását a Mirror.
A rendőrség szóvivője megerősítette az esetet még hozzátette, hogy a férfi feltehetőleg fulladás következtében hunyt el, és nyomoznak az ügyben. Semmi sem utal arra, hogy a halálesetet gyanús körülmény övezné.
A közösségi médiában egy helyi lakos a következőt posztolta:
Szomorú jelenetek a tengerparton ma este. Három, feltehetően brit fiú került bajba a tengerben. Egyet eddig kiemeltek.
Áprilisban szintén egy férfi élettelen testét sodorta a partra a víz, nem sokkal korábban egy vőlegény vesztette életét, legénybúcsúját ünnepelve. Egy órán át próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.