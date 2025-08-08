Most jött: Tömegszerencsétlenség történt

A katasztrófahelyzet augusztus 7-én kezdődött a tartomány székhelyén, Lancsouban és a hozzá tartozó Jücsung járásban, ahol a heves esőzések hegyi áradásokat váltottak ki.
A rendkívüli helyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, a veszélyeztetett lakosok kitelepítését és elhelyezését, valamint a kommunikációs és közlekedési infrastruktúra mielőbbi helyreállítását. Hangsúlyozta:
mindent meg kell tenni az áldozatok számának csökkentéséért, és fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.
A központi hatóságok mentőalakulatot küldtek a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.
