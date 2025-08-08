Most jött: Tömegszerencsétlenség történt

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 18:05
Legalább tíz halálos áldozatot követeltek a heves esőzések okozta áradások a nyugat-kínai Kanszu tartományban, 33 embert eltűntként tartanak nyilván - adta hírül a kínai állami média pénteken.
A katasztrófahelyzet augusztus 7-én kezdődött a tartomány székhelyén, Lancsouban és a hozzá tartozó Jücsung járásban, ahol a heves esőzések hegyi áradásokat váltottak ki.

A rendkívüli helyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, a veszélyeztetett lakosok kitelepítését és elhelyezését, valamint a kommunikációs és közlekedési infrastruktúra mielőbbi helyreállítását. Hangsúlyozta: 

mindent meg kell tenni az áldozatok számának csökkentéséért, és fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.

A központi hatóságok mentőalakulatot küldtek a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
