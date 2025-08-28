Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: mentő sietett a karambol helyszínére

Két autó összeütközött a XI. kerületben, a Fehérvári út és az Albertfalva utca kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket a baleset helyszínén. A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő is érkezett - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.