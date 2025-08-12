Két autó ütközött Debrecenben - családi ház kerítésébe csapódtak

Összeütközött két személyautó Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utca közelében. A baleset következtében egy családi ház kerítésének csapódott mindkét jármű. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a kocsikat, a mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre érkeztek - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.