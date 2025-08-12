AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Két autó ütközött Debrecenben - családi ház kerítésébe csapódtak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 17:39
A balesethez mentőt is riasztottak.

Összeütközött két személyautó Debrecenben, a Bulgár utcában, a Kerekes Ferenc utca közelében. A baleset következtében egy családi ház kerítésének csapódott mindkét jármű. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a kocsikat, a mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre érkeztek - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

