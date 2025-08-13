Baleset bénította meg a XI. kerületet - két autó ütközött, a villamosforgalom is leállt

Két gépkocsi ütközött össze Budapesten, a XI. kerületben, a Hengermalom út és a Szerémi út kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együtt dolgoznak a helyszínen. A karambol jelentős forgalmi akadályt okozott, amely a villamosok közlekedését is érinti - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.