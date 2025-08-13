Rohantak a tűzoltók: személyautó, kisteher és autószállító ütközött az M5-ös autópályán

Hármas karambol történt az M5-ös autópálya 62-es és 63-as kilométerszelvénye között, Lajosmizse térségében, Budapest irányába. Egy személyautó, egy kisteherautó és egy autószállító nyerges vontató rohant egymásba. A járművekben összesen öten utaztak.

A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. A balesetben érintett kocsik a külső sávban és a leállósávban álltak meg - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.