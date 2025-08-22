A szakemberek is a helyszínre siettek, a HÉV-vel ütközött egy autó a III. kerületben

Egy menetrend szerint közlekedő HÉV-vel ütközött össze egy személyautó a III. kerületi Zsófia utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók a szerelvényt és az autót is áramtalanították. A balesethez a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.