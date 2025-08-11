Újabb baleset történt a 7-es főúton, mentőautók lepték el a helyszínt

A délelőtt 7-es főúton történt baleset után most egy újabb történt, ezúttal a 195-ös kilométernél, Galambok belterületén, ahol két személykocsi ütközött össze.

A zalakarosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre több mentőautó is érkezett. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.