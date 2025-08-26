Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Több helyről is riasztották a tűzoltókat: több hektáron ég a fű, óriási a baj

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 11:20
Budapestről is rohantak a lánglovagok.

Apaj térségében csaptak fel a lángok egy nagyobb, frissen lekaszált füves területen, amely gyorsan lángra kapott. A tűz mintegy nyolc-tíz hektáron terjedt el, és átterjedt a közeli nádasra is. 

A helyszínre több egység vonult ki: a kunszentmiklósi önkormányzati, valamint a dömsödi és délegyházi önkéntes tűzoltók mellett Szigetszentmiklósról és Budapestről is érkeztek hivatásos tűzoltók. Jelenleg két vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat - írja a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
