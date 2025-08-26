Több helyről is riasztották a tűzoltókat: több hektáron ég a fű, óriási a baj

Apaj térségében csaptak fel a lángok egy nagyobb, frissen lekaszált füves területen, amely gyorsan lángra kapott. A tűz mintegy nyolc-tíz hektáron terjedt el, és átterjedt a közeli nádasra is.
A helyszínre több egység vonult ki: a kunszentmiklósi önkormányzati, valamint a dömsödi és délegyházi önkéntes tűzoltók mellett Szigetszentmiklósról és Budapestről is érkeztek hivatásos tűzoltók. Jelenleg két vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat - írja a katasztrófavédelem.
