Teljes útlezárás Celldömölkön: hatalmas csattanás rázta meg a környéket

Celldömölkön, az Arany János utca és a Koptik Odó utca találkozásánál ütközött össze két autó. A járművekben csak a sofőrök utaztak, akik szerencsére maguktól ki tudtak szállni. A helyszínre riasztott celldömölki önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kocsikat. A hatóságok a munkálatok idejére teljesen lezárták a kereszteződést - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.