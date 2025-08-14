Ismét felcsaptak a lángok: nagy erőkkel vonultak ki a Diófa utcába a tűzoltók

Megint riasztották a tűzoltókat, miután mintegy két hektáron száraz fű, gaz és összehordott szemét égett Ercsiben, a Diófa utcánál. A tűz a lakóingatlanokra nem terjedt át.

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi, az érdi, a pusztaszabolcsi hivatásos és a százhalombattai létesítményi tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - számol be róla a katasztrófavédelem.