UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ismét felcsaptak a lángok: nagy erőkkel vonultak ki a Diófa utcába a tűzoltók

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 14:05
szárazfűErcsitűzoltókbaleset
Több helyszínről is riasztani kellett a lánglovagokat.
KL
A szerző cikkei

Megint riasztották a tűzoltókat, miután mintegy két hektáron száraz fű, gaz és összehordott szemét égett Ercsiben, a Diófa utcánál. A tűz a lakóingatlanokra nem terjedt át.

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi, az érdi, a pusztaszabolcsi hivatásos és a százhalombattai létesítményi tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu