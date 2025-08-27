Tragédia: halálos iskolai lövöldözés Egyesült Államokban – videó

Az elmúlt napokban több lövöldözés is volt a városban, a hatóságok vizsgálják, hogy az esetek között van-e összefüggés – mindhárom ügyben nyomozás folyik, de eddig senkit nem vettek őrizetbe – írja az origo.
Hátborzongató, ami Minneapolis déli részén történt szerdán. Az Annunciation katolikus iskola és templom területén lövöldözés volt. A riasztás után nem sokkal, reggel fél kilenc után rendőrök és mentők lepték el a környéket.
Tim Walz, Minnesota kormányzója az X-en (korábbi Twitter) közölte:
Tájékoztattak a lövöldözésről az Annunciation katolikus iskolában, és folyamatosan frissítjük az információkat. Imádkozom a diákokért és tanárokért, akiknek az első tanítási hetét ez a borzalmas erőszak árnyékolta be.
Úgy tudni, hogy két gyerek, és az elkövető - aki öngyilkos lett - meghalt, és 17 sebesült lehet.
Jacob Frey, Minneapolis polgármestere szintén reagált:
Figyelemmel kísérem a dél-minneapolisi erőszakról szóló híreket. Kapcsolatban vagyok a rendőrfőnökkel és a városi vészhelyzeti csapattal, minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy kezeljük a helyzetet. Kérjük, hagyjanak elég teret a hatóságoknak a beavatkozáshoz.
A templom mellett működő iskola óvodától nyolcadik osztályig fogad tanulókat, a diákok hétfőn tértek vissza a tanév első napjára. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az esetről – mondta a FOX.
Donald Trump amerikai elnök teljes körű tájékoztatást kapott a lövöldözésről, és az FBI már intézkedik az ügyben.
„A Fehér Ház továbbra is figyelemmel kíséri ezt a szörnyű helyzetet” – írta közösségi oldalán Trump.
A Fox9 azt írja, hogy korábban egy nap alatt három ember halt meg és nyolcan megsérültek három külön lövöldözésben Minneapolisban. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogy az esetek összefüggnek-e, gyanúsítottat még nem fogtak el.
