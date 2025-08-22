UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Tömegkarambol volt Debrecenben, megbénult a forgalom

Debrecen
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 17:02
áramtalaníttömegkarambolbaleset
Irányítás mellett halad a forgalom.
Három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél. Összesen heten utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.

 

