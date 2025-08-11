Teljes az útzár: durva baleset történt Magyarországon

Az 57-es főút belterületi szakaszán, Szederkény térségében, a 18–19-es kilométernél ütközött össze két jármű. Az autók Szederkény belterületén haladtak, amikor eddig tisztázatlan körülmények között egymásnak csapódtak.

A baleset következtében négy utashoz is mentőt hívtak, valamint a mohácsi hivatásos tűzoltókat is riasztották a helyszínre. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, ugyanakkor a burkolatra olaj és üzemanyag is került, amelyet szintén kezelni kellett.

A főút érintett szakaszát a mentés és helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.