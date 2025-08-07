Videón az életmentés: felmászott egy férfi a Szabadság hídra

Aggasztó pillanatok zajlottak le csütörtök délután 4 óra felé Budapesten, miután felmászott valaki a Szabadság hídra. Azt pontosan nem tudni, hogy az illető öngyilkossági szándékkal vagy más célból mászott-e fel, az azonban bizonyos, hogy a tűzoltók is a helyszínre siettek, és a rendőrség is megjelent. Információink szerint a férfit sikerült leszedni.

Felmászott valaki a Szabadság hídra

Videók a Szabadság hídon történt drámai pillanatokról

Kollégánk épp a helyszínen tartózkodott, így több videót is készített a drámai pillanatokról.