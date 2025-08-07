Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón az életmentés: felmászott egy férfi a Szabadság hídra

Szabadság híd
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 17:40
Budapestvideó
Kollégánk épp a helyszínen tartózkodott.

Aggasztó pillanatok zajlottak le csütörtök délután 4 óra felé Budapesten, miután felmászott valaki a Szabadság hídra. Azt pontosan nem tudni, hogy az illető öngyilkossági szándékkal vagy más célból mászott-e fel, az azonban bizonyos, hogy a tűzoltók is a helyszínre siettek, és a rendőrség is megjelent. Információink szerint a férfit sikerült leszedni.

Felmászott valaki a Szabadság hídra
Felmászott valaki a Szabadság hídra

Videók a Szabadság hídon történt drámai pillanatokról

Kollégánk épp a helyszínen tartózkodott, így több videót is készített a drámai pillanatokról.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu