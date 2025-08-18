UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szörnyű látvány: földbe csapódott egy repülő, pánikban rohantak az emberek - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 06:23
A gép kényszerleszállást próbált végrehajtani.
Drámai felvétel került elő, amelyen látni, hogy egy repülőgépnek kényszerleszállást kell végrehajtania egy ausztrál golfpályán. A Piper Cherokee végül a földbe csapódott Sydney külvárosában, Mona Vale-ben. A gépen két ötvenes éveiben járó férfi, egy oktató és a tanítványa utazott, akik vasárnap délután szálltak fel Camdenből. A szemtanúk a géphez rohantak és riasztották a mentőket, akik a helyszínen ellátták a két férfit. Az utasok kisebb sérülésekkel megúszták az esetet, írja a The Sun. A repülőgép teste nagyrészt egy darabban maradt, bár törmelékfoszlányok hevertek szétszórva a pályán.

 

