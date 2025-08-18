Szörnyű látvány: földbe csapódott egy repülő, pánikban rohantak az emberek - Videó

Drámai felvétel került elő, amelyen látni, hogy egy repülőgépnek kényszerleszállást kell végrehajtania egy ausztrál golfpályán. A Piper Cherokee végül a földbe csapódott Sydney külvárosában, Mona Vale-ben. A gépen két ötvenes éveiben járó férfi, egy oktató és a tanítványa utazott, akik vasárnap délután szálltak fel Camdenből. A szemtanúk a géphez rohantak és riasztották a mentőket, akik a helyszínen ellátták a két férfit. Az utasok kisebb sérülésekkel megúszták az esetet, írja a The Sun. A repülőgép teste nagyrészt egy darabban maradt, bár törmelékfoszlányok hevertek szétszórva a pályán.

Two men in their 50s have made a miracle escape after their Piper Cherokee crashed in an emergency landing at a golf course on Sydney’s Northern Beaches.



The plane made an emergency landing at Mona Vale Golf Course in Mona Vale about 2pm. The plane left Camden about 1pm and was… pic.twitter.com/Mcok9J7MVp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 17, 2025