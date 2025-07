Kiderült, ki volt a csepeli tragédia rejtélyes áldozata: "Így ért véget a földi élete"

Mint arról a Ripost hétfőn, július 21-én délután beszámolt, hátborzongató csattanásra és kiáltásokra lettek figyelmesek a helyiek a csepeli Szent István úton. Többen a helyszínre rohantak, odaérve pedig szörnyű látvány tárult a szemük elé: egy kocsi ugyanis betört szélvédővel és összeroncsolt motorháztetővel ácsorgott, egy férfi pedig az autó mögött, mozdulatlanul hevert.

A nyugdíjast már keresték a rokonai és a balesetről is tudtak, de rémálmukban sem gondolták, hogy rokonokukról van szó Fotó: MW

Halálra gázolták a csepeli nyugdíjast – ezért történt a baleset

Kiderült, hogy végzetes baleset történt. Egy idős férfi ugyanis megpróbált átrohanni az úton, a járdát azonban már nem érte el: egy érkező kocsi ugyanis elgázolta.

Úgy tudjuk, hogy a nyugdíjas először a motorháztetőre vágódott, majd az autó tetején átpördülve egyenesen a kocsi mögé esett, ahol becsúszott a jármű alá.

A helyiek és a sofőr is azonnal tárcsázta a rendőröket és a mentőket, akik rögvest a helyszínre siettek. Bár információink szerint hosszú időn keresztül igyekeztek megmenteni a férfi életét, már nem sikerült újraéleszteni és a helyszínen meghalt.

A történtek után szinte az összes szemtanú és a gázoló sofőr is sokkot kapott: ő maga is összetörten, kétségbeesett arccal állt a kocsija mellett. Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan is történt a baleset, a szemtanúk csupán annyit mondtak, hogy a sofőrnek szinte esélye sem volt arra, hogy elkerülje azt. Most azonban a férfi egyik rokona tiszta vizet öntött a pohárba, és egy levélben magyarázta el, mi okozhatta a szörnyűséget.

Az áldozat nevelt lánya egy csepeli hírblognak küldte el levelét, amiben elmondta: az előzetes pletykákkal ellentétben a nyugdíjas nem fogyasztott egy csepp alkoholt sem a baleset előtt, éppen ellenkezőleg:

Sajnos a tegnapi gázolásos baleset áldozatának hozzátartozója vagyok. Anyukám élettársa volt az elhunyt. Soha nem ivott, de még dohányozni sem szokott. Mindig segítőkész ember volt. Tegnap is egy baráti család egyedül maradt özvegyéhez sietett át, valamit rendbe rakni

– írta a gyászoló asszony. Mint mondta, a baleset azért történhetett meg, mert az idős férfi látása és hallása sem volt már megfelelő:

Sajnos 74 évesen őt is elérték a látás- és hallásproblémák. Én ebben látom a baleset okát. Nem hallhatta és ebben a ragyogó napsütésben nem látta a fehér autót

– magyarázta a nő. Mivel a férfinél vélhetően nem voltak iratok, a rendőrök először azonosítani sem tudták az áldozatot. Mint később kiderült, bár szerettei ekkor már kerestették a rendőrséggel és a balesetről is tudtak, nem rakták össze a tragikus események láncolatát.

Sajnos ennyi volt egy rendes ember élete, így ért véget a földi élete. Egyébként 16 órától kerestük. Telefonja kicsengett, de nem vette fel senki. Rendőrségre is telefonáltam, de nem állt össze náluk a kép

– zárta sorait szomorúan.