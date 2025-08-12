AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Pusztító tűz tombol Európában: Újabb erdőtüzek miatt ezrek vannak veszélyben

Spanyolország
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 06:04
erdőtüztűz
Ezreket kellett evakuálni az újabb erdőtüzek miatt.

Több mint kétezer embert kellett evakuálni a Spanyolország déli részén található Tarifa térségében hétfőn fellángolt újabb erdőtüzek miatt - közölte Antonio Sanz, Andalúzia tartomány belügyi tanácsosa.

Bejelentése szerint strandolók és kempingezők is érintettek voltak nagyjából 25 kilométerre északnyugatra Tarifa üdülővárosának központjától - írja az MTI. A hatóságok szerint a lángok hétfőn reggel csaptak fel a Sierra de la Plata hegység eukaliptusz- és mandulafenyő-erdeiben. A tűz gyorsan terjedt a tengerpart irányába, az esti órákig száznál is több tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat. 

Munkájukat 14 tűzoltó repülőgép, illetve helikopter segítette, ugyanakkor az óránként 50 kilométeres sebességű széllökések folyton gátolták a munkálatokat. Legutóbb alig egy hete lángolt az erdőség Tarifa környékén. Akkor több hotelt, települést és kempinget ürítettek ki a hatóságok, mintegy 1500 embert biztonságba helyezve. Hétfőn az északnyugati Galicia, Kasztília és León tartományokból is jelentettek erdő-, illetve bozóttüzeket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
