Mentők lepték el a Damjanich utcát

Karambolozott egy kistehergépkocsi és egy személyautó Budapest XV. kerületében, a Szentmihályi úton, a Damjanich utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat. A balesethez a mentőket is riasztották - írja a Katasztrófavédelem.



