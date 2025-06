Most érkezett: lövések dördülhettek Gyöngyösön, két ember kórházba került

A Bors úgy értesült, hogy lövöldözés hangjára figyeltek fel ma, kora délután Gyöngyösön, méghozzá a település durándai városrészén. A helyiek szerint hamarosan már rendőrök és mentők is érkeztek a településrészre, ahol hangos kiabálás és felajzott emberek fogadták őket.

A balhé Gyöngyös durándai városrészén robbant ki, egyesek szerint a konfliktus lövöldözésig fajult Fotó: Pixabay (illusztráció)

Lövöldözés lehetett Gyöngyösön

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi is történt, lapunk úgy értesült, hogy egy családi veszekedés fajulhatott el először a vad ordítozásig, majd nem sokkal később már a tettlegességig. Úgy tudjuk, hogy a fegyver is ekkor sülhetett el.

Úgy értesültünk, hogy a rendőrökkel együtt nemsokára a mentősök is megérkeztek, míg egyes információk szerint mentőhelikopter is felszállt az eset miatt. Információink szerint azonban úgy néz ki, hogy lőtt sérülést senki nem szenvedett, ellenben több embert is el kellett, hogy lássanak a helyszínen, egyesek szerint volt, aki közülük kórházba is került, így nem kizárt, hogy más fegyver is előkerült az eset során.

A környéken többen is hallották a szirénázó rendőrautókat, majd a mentősöket is, mindegyikük sebesen száguldott a városrész felé. Sokan közülük már nem lepődtek meg a rendőri jelenléten, ugyanis nem ez az első hasonló eset a környéken. Legutóbb például májusban rohantak a rendőrök: akkor egy késes balhé miatt kellett Durandára sietniük.

Nem egy nyugodt környék, az biztos. Sokan panaszkodnak is, akik arra laknak, hogy folyton megy az ordibálás meg a hajbakapás

- mondta egy helyi férfi. Többek szerint a mostani balhé sem volt előzmény nélküli, a veszekedés már tegnap este elindult, ez torkollhatott a mai napi konfliktusba. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták, hogy valóban többen sérültek, ketten pedig kórházba kerültek.

A helyszínről egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 20 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta el a Borsnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Lapunk az eset részleteivel kapcsolatban felkereste a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.