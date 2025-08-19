Csavarhúzóval lopott és rongált az illegális kincsvadász Esztergomban

Tevékenysége érintette a Szent István Király Múzeum Gorsium Régészeti Parkját is - írja a feol.hu, de más múzeumokból is lopott az elkövető.

Csavarhúzóval lopott és rongált a fiatal az esztergomi Vármúzeumban (képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A rendőrkapitányság híradása szerint jelentősebb mennyiségű kőfaragványt, töredéket találtak egy 17 éves érdi fiatal lakásában a házkutatás során. Jelenleg rongálás minősített esete miatt folytatják az eljárást, de az általa elkövetett cselekmény lopás bűntett megállapítására alkalmas, amely a további vizsgálat során nyerhet megállapítást.

Lopott és csavarhúzóval rongált a kamasz

A házkutatás nyomozati cselekményére azt követően került sor, hogy kamerafelvételek elemzése és az online térben végzett adatgyűjtés alapján sikerült azonosítani a fiatal gyanúsítottat, aki az MNM Esztergomi Vármúzeumból több faragványt és kőbetétet tulajdonított el. A meghallgatásakor őszintén beismerte, a múzeum főpapi trónusából csavarhúzóval távolított el a díszes kőberakásokat.

A cselekményét a történelem iránti szeretetével indokló fiútól lefoglalt kőfaragványokkal és töredékekkel együtt megtalált szoborfejről a következőként nyilatkozott a Zsaru Magazinnak Pirtyák Gyula r. főtörzsőrmester, aki kollégájával, Gyebnár László r. főtörzsőrmesterrel együtt nyomoz az ügyben: