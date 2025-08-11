Bosszút esküdött: letartóztatták a rendőr megölésére készülő férfit

Letartóztatott a bíróság egy 36 éves férfit, aki egy rendőr megölésére készült, erről volt élettársának írt telefonos üzeneteiben – tájékoztatta az MTI-t a letartóztatást indítványozó Nógrád Vármegyei Főügyészség hétfőn.
A nyomozás adatai szerint a rimóci férfi bosszút esküdött az őt börtönbe juttató nyomozó és családja ellen, emiatt vele szemben hamis vád bűncselekménye miatt eljárás is indult – írták a sajtóközleményben.
A férfi május 31-i szabadulását követően többször megfenyegette a rendőrt, hogy megöli, emiatt a nyomozó feljelentést tett. Augusztus 3-án este a fenyegető férfi a volt élettársával történt telefonos üzenetváltás során ismét hangot adott annak, hogy megöli a rendőrt, majd szándékát nyomatékosítva egy lőfegyvernek látszó tárgyról készült fényképet is küldött a nőnek. A nő az üzenetváltást és a fényképet elküldte a megfenyegetett rendőrnek.
A bosszút forraló férfit a TEK munkatársai állították elő, a kutatás során az elkövető lakóhelyéről lőfegyvernek látszó tárgy került elő. A főügyészség közölte: a nyomozó hatóság a többszörös visszaeső férfit gyanúsítottként hallgatta ki hamis vád és emberölés előkészülete bűncselekményei miatt, őt őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.
A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészségi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását, melyet az ügyész tudomásul vett, azonban azzal szemben a gyanúsított fellebbezést jelentett be, így az nem végleges.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.