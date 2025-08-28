Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Kattant a bilincs, lesújtott a törvény keze Ferencvárosban a nyolcszoros körözöttre

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 09:10
A férfit már több hatóság is kereste.
Bors
A szerző cikkei

Augusztus 26-án igazoltattak a rendőrök egy férfit a IX. kerületben, a Tűzoltó utcában. Amikor megállapították a személyazonosságát, derült ki, hogy az illető ellen nyolc körözés van érvényben.

Nyolcszoros körözöttet fogtak el Ferencvárosban / Fotó: police.hu /  (Képünk illusztráció) 

A hatóságok a 38 éves K. Zoltánt sikkasztás, garázdaság, valamint lopás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt keresték, öt másik ügyben pedig a férfi szabálysértési eljárásban volt érintett. K. Zoltánt a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő - írja a police.hu.

 

