Brutális gázolás a Keletinél - métereket repült fel a levegőbe a körözött bűnöző

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 18:54 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 27. 18:56
Akciófilmekben lehet látni olyat, aminek most sajnos többen szemtanúi voltak a Keleti pályaudvarnál. Egy rendőrök elől menekülő bűnözőt csapott el egy kocsi. A gázolás következtében a szerencsétlen ember métereket repült a levegőbe.
Szörnyű baleset történt még augusztus 26-án délután Budapesten, A Kerepesi úton, a Keleti pályaudvarnál. Szemtanúk csak annyit észleltek, hogy egy férfi rohan a zebrán át, majd egy autó telibe kapja. A gázolás következtében az elütött férfi méterekre felrepült a levegőbe.

Ennél a zebránál történt a gázolás  Forrás: Tények.hu

A 22 éves férfi métereket repült, igazoltatni akarták a rendőrök és előlük menekült, amikor megtörtént a baleset

- hangzott el a Tények szerda esti kiadásában.

A gázolást egy autó fedélzeti kamerája rögzítette 

Mint kiderült, a sokkoló balesetet egy autó fedélzeti kamerája vette föl. Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője a Tényeknek elmondta: a fiatalember a járőröket meglátva a tilos jelzés ellenére minden előzmény nélkül szaladt át a zebrán, amikor az autó elütötte, melynek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Az autósnak zöldet mutatott a jelzőlámpa. A férfit egyebek mellett garázdaság miatt is körözték, összesen 5 körözés volt érvényben ellene. A mentők a 22 éves fiatalembert azonnal baleseti centrumba szállították lélegeztetés mellett, hangzott el a Tények műsorában.

A kocsi itt állt, meg hatszáz rendőr. Nem lehetett átmenni, csak az aluljárón keresztül

- mondta egy járókelő.

 

 

