Korrupció miatt kerülhet börtönbe a doktornő: pénzért írt igazolásokat

Önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy doktornővel szemben, aki pénzért, a Covid-19 elleni vakcina beadása nélkül igazolta az oltás felvételét, emellett több személyt is úgy nyilvánított járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket - számolt be a főügyészség. A korrupcióra fény derült.

Korrupció miatt emelt vádat az ügyészség (képünk illusztráció)

Fotó: Forrás: Redditaddict69 / Wikipedia

A vádirat szerint a doktornő egy Bács-Kiskun vármegyei községben dolgozott háziorvosként. Egyik férfi páciense – az ügy másodrendű vádlottja – megtudta, hogy a doktornő anyagi ellenszolgáltatásért cserében hajlandó a koronavírus elleni védőoltás beadása nélkül igazolni az oltás felvételét. A férfi megosztotta ezt az információt feleségével és egy baráti párral is. A pár úgy döntött, hogy nemcsak maguknak, hanem gyerekeiknek is ilyen módon szereznek védettségi igazolványt.

Kiderült a korrupció összege is

A másodrendű vádlott 2021. szeptember 6. napján elment a doktornőhöz, aki közölte vele, hogy a gyerekeknek ingyen, a felnőtteknek pedig fejenként 40.000 Ft-ért, a vakcina beadása nélkül leigazolja a COVID-19 elleni védőoltás felvételét.

A felnőttek a feltételeket elfogadták, a kért pénzt a másodrendű vádlott az oltás beadását megelőző nyilatkozatokkal együtt át is adta a doktornőnek, aki az EESZT rendszerbe valótlanul rögzítette az oltások beadásának tényét és adatait.

A doktornő emellett 2022. február 1. és 2022. július 15. napja között öt páciensét is úgy nyilvánította járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket, az orvosi vizsgálat díját azonban jogosulatlanul elkérte tőlük.

A nyomozás lezárásaként a főügyészség hat személlyel szemben vádat emelt, míg 4 gyanúsítottal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott.

A főügyészség a doktornőt 9 rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével és 4 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.