Brutális baleset a fővárosban: megbénult a forgalom már kora reggel

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 08:10
balesetreggel
Ez a busz nem jár miatta.

Összeütközött egy személykocsi és egy motorkerékpár Budapest tizedik kerületében, a Keresztúri úton - írja a katasztrófavédelem. A Méhes utcai kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset akadályozza a 277-es autóbusz forgalmát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
