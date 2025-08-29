Brutális baleset a fővárosban: megbénult a forgalom már kora reggel

Összeütközött egy személykocsi és egy motorkerékpár Budapest tizedik kerületében, a Keresztúri úton - írja a katasztrófavédelem. A Méhes utcai kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset akadályozza a 277-es autóbusz forgalmát.