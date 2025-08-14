Kétségbeesett sikításra rohantak ki a szomszédok, kiesett egy gyerek a harmadik emeleti ablakból

Súlyosan megsérült egy hároméves gyermek, miután kiesett egy társasház harmadik emeleti lakásának az ablakából. A baleset még augusztus 11-én, hétfőn történt Bostonban, helyi idő szerint este 9 óra 20 perckor.
A hatóságok bejelentést kaptak arról, hogy egy gyermek kiesett egy ablakon egy harmadik emeleti lakásból – közölte a Bostoni Rendőrkapitányság a PEOPLE magazinnal megosztott közleményében. A kisgyermeket kritikus állapotban szállították a helyi gyermekkórházba.
Egy szomszéd, Kelly Bransfield a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy egy nő sikoltozását hallotta az épületből.
Csak azt remélem a család és a gyermek érdekében, hogy minden rendben lesz
– mondta a szomszéd.
Amikor gyerekekről van szó, mindig megszakad a szívem. Vannak gyerekeim és unokáim, és itt a nyár. Jól kellene érezniük magukat, nem pedig egy kórházban feküdniük
– tette hozzá.
A 3 éves gyermek a jelentések szerint a konyhaablakon esett ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.