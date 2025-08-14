Kétségbeesett sikításra rohantak ki a szomszédok, kiesett egy gyerek a harmadik emeleti ablakból

Súlyosan megsérült egy hároméves gyermek, miután kiesett egy társasház harmadik emeleti lakásának az ablakából. A baleset még augusztus 11-én, hétfőn történt Bostonban, helyi idő szerint este 9 óra 20 perckor.

Súlyosan megsérült egy hároméves gyermek, miután kiesett egy társasház harmadik emeleti lakásának az ablakából (Képünk illusztráció)

Fotó: Pixabay

A hatóságok bejelentést kaptak arról, hogy egy gyermek kiesett egy ablakon egy harmadik emeleti lakásból – közölte a Bostoni Rendőrkapitányság a PEOPLE magazinnal megosztott közleményében. A kisgyermeket kritikus állapotban szállították a helyi gyermekkórházba.

Egy szomszéd, Kelly Bransfield a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy egy nő sikoltozását hallotta az épületből.

Csak azt remélem a család és a gyermek érdekében, hogy minden rendben lesz

– mondta a szomszéd.

Amikor gyerekekről van szó, mindig megszakad a szívem. Vannak gyerekeim és unokáim, és itt a nyár. Jól kellene érezniük magukat, nem pedig egy kórházban feküdniük

– tette hozzá.

A 3 éves gyermek a jelentések szerint a konyhaablakon esett ki.