Elkapták a kábítószer díler taxist: a Szigeten árult

Külföldi fesztiválozóknak adott el kábítószert egy 38 éves férfi. A drogot áruló taxist elfogták a rendőrök.
Augusztus 7-én három brit férfit fogtak el a Sziget Fesztiválon, akiknél felmerült a kábítószer birtoklás gyanúja. A nyomozás végül egy budapesti taxishoz vezettek, aki drogot árult a fesztiválozóknak - írja a Beol.hu
A 38 éves férfi a gyanú szerint MDMA-t és kokaint árult. A vásárlás az autójában zajlott. A hírek szerint, rendszeresen adott el kábítószert, főleg Budapest belvárosában.
A 38 éves férfit egy 6. kerületi parkolóban fülelték le a budapesti nyomozók és a kábítószer gyorstesztje azt mutatta, nem sokkal korábban kokaint szívott vezetés előtt. fogták el a budapesti nyomozók.
A taxija átvizsgálása során, egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port és 578 ezer forintot találtak. Ezeket lefoglalták, a férfit pedig bevitték a rendőrkapitányságra kihallgatásra. A BRFK Bűnügyi Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói a férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.