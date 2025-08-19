Elkapták a kábítószer díler taxist: a Szigeten árult

Külföldi fesztiválozóknak adott el kábítószert egy 38 éves férfi. A drogot áruló taxist elfogták a rendőrök.

A kábítószert áruló taxist elkapták a rendőrök (Képünk illusztráció)

Fotó: police.hu / police.hu

Augusztus 7-én három brit férfit fogtak el a Sziget Fesztiválon, akiknél felmerült a kábítószer birtoklás gyanúja. A nyomozás végül egy budapesti taxishoz vezettek, aki drogot árult a fesztiválozóknak - írja a Beol.hu

A 38 éves férfi a gyanú szerint MDMA-t és kokaint árult. A vásárlás az autójában zajlott. A hírek szerint, rendszeresen adott el kábítószert, főleg Budapest belvárosában.

Árulta a kábítószert és maga is drogozott

A 38 éves férfit egy 6. kerületi parkolóban fülelték le a budapesti nyomozók és a kábítószer gyorstesztje azt mutatta, nem sokkal korábban kokaint szívott vezetés előtt. fogták el a budapesti nyomozók.

A taxija átvizsgálása során, egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port és 578 ezer forintot találtak. Ezeket lefoglalták, a férfit pedig bevitték a rendőrkapitányságra kihallgatásra. A BRFK Bűnügyi Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói a férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.