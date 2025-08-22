UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Mentők és tűzoltók lepték el a helyszínt, kamion alól emelték ki a kerékpárost

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 10:45
A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.
Elgázolt egy kerékpárost egy kamion Celldömölkön, a Sági utcában, a Dr. Géfin Lajos tér közelében. A celldömölki önkormányzati tűzoltókat követően a sárvári hivatásos és a celldömölki önkéntes tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Az egységek a stabilizálást követően a mentőkkel együttműködve kiemelik a jármű alól a bajba került embert. A balesethez mentőhelikopter is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

 

