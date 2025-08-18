Mentőhelikopter landolt Tapolcán, iszonyatos baleset történt

Súlyosan megsérült egy biciklis, amikor egy autós elgázolta még vasárnap Tapolca és Kisapáti között.
A Tények úgy tudja, hogy a 44 éves férfi az út szélén haladt, amikor egy kanyarban elsodorta a sofőr. Az autós túl gyorsan mehetett, gyakorlatilag kiegyenesítette a kanyart. Az elgázolt férfi a közeli árokba repült. Csodával határos módon túlélte az ütközést, de súlyos az állapota, mentőhelikoptert riasztottak hozzá. Úgy tudni, hogy végtagsérülést szenvedett.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit - írja a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.