Mentőhelikopter landolt Tapolcán, iszonyatos baleset történt

Tények
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 09:24
Kanyarban sodorta el a biciklist az autós.
Súlyosan megsérült egy biciklis, amikor egy autós elgázolta még vasárnap Tapolca és Kisapáti között.

SZAK5427
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A Tények úgy tudja, hogy a 44 éves férfi az út szélén haladt, amikor egy kanyarban elsodorta a sofőr. Az autós túl gyorsan mehetett, gyakorlatilag kiegyenesítette a kanyart. Az elgázolt férfi a közeli árokba repült. Csodával határos módon túlélte az ütközést, de súlyos az állapota, mentőhelikoptert riasztottak hozzá. Úgy tudni, hogy végtagsérülést szenvedett.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit - írja a Tények. 

