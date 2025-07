72 éves sofőr gázolta halálra a gyermekét kezében tartó édesanyát

Egy fiatal anya élete tragikus véget ért, mikor egy 72 éves drogos sofőr halálra gázolta, miközben kezében tartotta egyéves gyermekét. A 29 éves nőt, Sam Skinnert még a helyszínen halottnak nyilvánították, a kicsi könnyebb sérüléseket túlélte.

Parkolóban lelte halálát a gyermekét kezében tartó édesanya Fotó: Unsplash (illusztráció)

Helyi idő szerint vasárnap este 6 óra 30 perckor történt a tragédia a michigani Holly Townshipben található Alex'sMarket & Grill parkolójában - számol be az esetről a The Mirror Us. Az édesanya éppen egyéves lányát tartotta a kezében, ötéves fiának meg segített kiszállni az autóból. Ekkor kezdett kiparkolni mellőle egy kisteherautó, majd elütötte gyermekével együtt Sam-et.

A sofőr a gyanú szerint kábítószer hatása alatt állt.

„Jelenleg úgy tűnik, hogy ittas vezetés okozta a balesetet

- nyilatkozta a rendőr hadnagy.

Sam Skinner családja GoFundMe oldalt hozott létre, szerintük Sam egy önzetlen szeretetteljes lélek volt, aki egy értelmetlen tragédia áldozatává vált.