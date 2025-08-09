Egy család szíve tört össze: holtan találták meg az édesapát a pályaudvar melletti padon

Az 57 éves Robert Brown családjának szíve összetört, miután a férfit egy folyóparti padon holtan találták. A család szerint az apukának aranyból volt a szíve.

Az apukát halála előtt bevásárolni látták (Fotók: Northamptonshire-i Rendőrség)

A férfit sebbel a karján találták meg a rendőrök, akik azonnal nyomozást indítottak az ügyben. Szerdán elfogtak egy 38 éves férfit gyanúsítottként.

Robertet órákkal a halála előtt még látták a Morrisons nevű szupermarketben, mielőtt augusztus 1-jén a northamptoni városközponti vasúti pályaudvar közelében, egy padon találták meg.

Szülei és testvére így emlékeztek rá:

"Rob nagyon jó figura volt, és mindig tele volt vidámsággal. Aki ismerte Robot, egyszerűen imádta őt. Határozottan megvolt benne a tehetség. Sokat viccelődtük azon, hogy mindenki más dolgáról többet tud, mint a sajátjáról, de ez volt Rob. Aranyból volt a szíve, és mindig kész volt segíteni másokon."

A northamptoni rendőrség közölte, hogy több nyomozási irányt is követnek, és a család kérésére közzétették Robert fotóit, hogy több információt gyűjthessenek az ügyben. Szülei és testvérei hosszasan meséltek a szeretett apukáról.

"Rob nagyon ügyes volt. Hétéves korában szétszedett egy elromlott fűnyírót, újjáépítette, és működésre bírta. Kilencéves korára már apja furgonjával járkált a helyi gazda földjén. Rengeteg boldog órát töltött autóalkatrészekkel babrálva."

Andrew, Robert testvére hozzátette:

"Robert mindig olyan magabiztos és merész volt, én például mindig irigyeltem ezt. Az első közös síelésünkön Robert, mint a csoport egyetlen veterán sízője, Alexszel egyenesen a hegy tetejére vitt minket az első sítúránk reggelén."

Robert fia Daniel, lánya Tonia és unokái is tisztelegtek az emléke előtt:

"Megtört a szívünk, de minden kedves szó vigaszt nyújt nekünk, és megmutatja, mekkora hatással volt apánk azokra az emberekre, akikkel találkozott. Imádott bárkivel beszélgetni! Vannak boldog emlékeink, amiket dédelgethetünk, de apa hatalmas űrt hagy a családunkban a huncut mosolyával és kedves szívével. Apu egy kedves és szerető ember volt, és mindannyiunknak hihetetlenül fog hiányozni."