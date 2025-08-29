Teljes lezárás a főúton: ezt érdemes kikerülnöd!

Baleset történt 2025. augusztus 29-én 8 óra 30 perc körül a 61-es főút 31-es kilométerszelvényében Simontornya és Cece között - írja a rendőrség. A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik.