Teljes lezárás a főúton: ezt érdemes kikerülnöd!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 09:05
Baleset történt a 31-es kilométerszelvényben a Cece felé vezető szakaszon.

Baleset történt 2025. augusztus 29-én 8 óra 30 perc körül a 61-es főút 31-es kilométerszelvényében Simontornya és Cece között - írja a rendőrség. A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik.

