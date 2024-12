Megszólaltak Till Tamás gyilkosának ismerősei: "Mindig a fiatalabb gyerekek társaságát kereste"

Miután sikerült megszereznünk F. János egyik telefonszámát, azonnal tárcsáztunk. A készüléket csak többedszeri próbálkozásunkra vette fel egy férfi, aki barátságtalanul közölte: ott nem érjük el Jánost.

Ez egy céges szám. Nincs itt!

– fogalmazott, mire rákérdeztünk, F. János vajon bujkál-e?

– Nem bujkál – szólt közbe egy női hang, majd bontották a vonalat. Mint kiderült, F. valószínűsíthető kollégái nem mondtak igazat, hiszen nem sokkal később a rendőrség közzétette F. János nevét és arcképét az elfogatóparancs alapján körözöttek listáján. Órákkal később viszont levették, ami csak azt jelentheti, hogy a férfi rendőrkézre került.

F. János egyik gyermekkori ismerőse a lapunknak elmondta: mindig is sejtették, hogy a férfivel nem stimmel valami.

– Két testvérem is abban az intézetben élt, amelyikben János is, ezért sokat tudok róla. Mindig is a nála lényegesen fiatalabb, intézetis gyerekek társaságát kereste. Előszeretettel vitte őket a játszótérre cigarettázni. Külön felháborítónak tartom, hogy a gyilkosságot megpróbálta Józsi bácsira kenni, a holttest eltüntetését pedig Peti barátomra. Mindketten öngyilkosok lettek, így már nem is tudják megvédeni magukat. Petiről tudni kell, hogy egy rendkívül jó szándékú srác volt, sokat fociztam vele együtt.

Őszintén remélem, hogy F. megkapja a törvénytől a méltó büntetését. Tamáskát és a szüleit is ismertem, a gyászoló család pedig megérdemli az igazságot

– fejezte be F. régi ismerőse.