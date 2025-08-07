Gönyűi késelés – ismerősök tálaltak ki Kristófról: "Megvolt a híre"

Mint arról a Bors is beszámolt, vasárnap este olyan döbbenetes hívás érkezett a segélyhívóra a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gönyűből, ami még a sokat látott rendőröket is meglepte: a telefonba szóló 13 éves fiú ugyanis azt mondta, hogy megölte édesanyját, nagymamáját pedig megsebesítette. A rendőrök azonnal a családi házhoz rohantak, ahol megtalálták a súlyosan sérült édesanyját, Sz. Veronikát, és édesanyját is. Szerencsére a két asszony még életben volt, a gyors reakciónak és a kórházi ellátásnak köszönhetően pedig az életüket is sikerült megmenteni.
"A mentők a 47, illetve 68 éves áldozatot életben találták - életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel kerültek kórházba, életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg. A fiút elfogták. A munkából reggel hazatérő apa értetlenül állt a történtek előtt" - írta Facebookon az esetről a Rendészeti Államtitkárság. Mint kiderült, Sz. Kristóf édesapja, Lajos nem volt otthon a történtek idején, a férfi éppen dolgozott, a családapával később a kollégája rohant a helyszínre.
A helyieket valósággal sokkolták a történtek, őket teljes mértékkel hidegzuhanyként érte a kitűnő tanuló, győri elitgimnáziumba járó Kristóf tette. Mint mondták, a család portájáról soha nem hallatszott veszekedés, kívülállóként úgy gondolták, hogy minden rendben van a ház falai között. Sajnos ez azonban nem így volt, ugyanis kiderült, hogy Kristóf vélhetően nem hirtelen haragból cselekedett: több jel is arra mutat, hogy a fiú korábban már beszélt arról, hogy haragszik szüleire, akikkel végezni akar, terveiről pedig online is beszélhetett egy rejtélyes illetővel. Hogy ki lehetett a titokzatos chatpartner, egyelőre nem tudni, de egy, a fiút ismerő fiatal szerint egy ismeretlen emberrel oszthatta meg terveit:
Amikor a rendőrök átkutatták a gépét, egy idegennek írta, hogy nagyon haragszik a szüleire és szeretné elvenni az életüket
– írta kommentjében egy, az esetről szóló videóhoz egy ismerős fiatal.
A falubeliek azt is elmondták, hogy Kristóf jó ideje nem a településen tanul, így nem sokat láttak a kamasszá cseperedett fiúból:
"Régen azért Kristóf is nyitottabb volt, most viszont nem igazán beszélt már senkivel. Reggel elment a győri iskolába, délután meg hazajött. De ez nem meglepő, hiszen kamaszgyerekről van szó" – magyarázta korábban lapunknak az egyik környékbeli. Egy nő kommentben jelezte: úgy tudja, hogy a fiú pedig már kiskorában is magatartási problémákkal küzdött:
Ennek a fiúnak már kicsi korától kezdve magatartási problémái voltak
– írta egy nő. A fiú ugyanis abba az óvodába járt, ahol az egyik rokona óvónőként dolgozott:
Megvolt a híre...Sajnos, a szülői háttérben is vannak problémák
– tette hozzá szomorúan. Úgy tudni, hogy a nyomozás sorában valóban felmerült, hogy iskolai és családi problémák is álltak a háttérben:
"Egyelőre annyit tudunk, hogy a fiatalnak mind a családi, mind pedig az iskolai élete rázós volt, egyik helyen sem voltak ideálisak a körülmények. De hogy ez konkrétan mit jelent, a nyomozás során fog kiderülni" – magyarázta dr. Gál Katalin Zsuzsanna, a Győri Járási Ügyészség szóvivője. Azonban hangsúlyozta, a konkrét indokokról egyelőre semmit nem tudni, a rendőrség gőzerővel dolgozik azon, hogy felderíthessék az összes körülményt. A kamasz jelenleg javítóintézetben van, az ügyben pedig előre kitervelten, több ember - köztük védekezésképtelen személy - ellen elkövetett emberölés kísérlete miatt nyomoznak.
