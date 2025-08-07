Gönyűi késelés – ismerősök tálaltak ki Kristófról: "Megvolt a híre"

Mint arról a Bors is beszámolt, vasárnap este olyan döbbenetes hívás érkezett a segélyhívóra a Győr-Moson-Sopron vármegyei Gönyűből, ami még a sokat látott rendőröket is meglepte: a telefonba szóló 13 éves fiú ugyanis azt mondta, hogy megölte édesanyját, nagymamáját pedig megsebesítette. A rendőrök azonnal a családi házhoz rohantak, ahol megtalálták a súlyosan sérült édesanyját, Sz. Veronikát, és édesanyját is. Szerencsére a két asszony még életben volt, a gyors reakciónak és a kórházi ellátásnak köszönhetően pedig az életüket is sikerült megmenteni.

A gönyűi fiatalnak nem csak otthon, de az iskolában is gondjai lehettek Fotó: Kisalföld

Ismeretlennel oszthatta meg terveit a gönyűi kamasz

"A mentők a 47, illetve 68 éves áldozatot életben találták - életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel kerültek kórházba, életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg. A fiút elfogták. A munkából reggel hazatérő apa értetlenül állt a történtek előtt" - írta Facebookon az esetről a Rendészeti Államtitkárság. Mint kiderült, Sz. Kristóf édesapja, Lajos nem volt otthon a történtek idején, a férfi éppen dolgozott, a családapával később a kollégája rohant a helyszínre.

A helyieket valósággal sokkolták a történtek, őket teljes mértékkel hidegzuhanyként érte a kitűnő tanuló, győri elitgimnáziumba járó Kristóf tette. Mint mondták, a család portájáról soha nem hallatszott veszekedés, kívülállóként úgy gondolták, hogy minden rendben van a ház falai között. Sajnos ez azonban nem így volt, ugyanis kiderült, hogy Kristóf vélhetően nem hirtelen haragból cselekedett: több jel is arra mutat, hogy a fiú korábban már beszélt arról, hogy haragszik szüleire, akikkel végezni akar, terveiről pedig online is beszélhetett egy rejtélyes illetővel. Hogy ki lehetett a titokzatos chatpartner, egyelőre nem tudni, de egy, a fiút ismerő fiatal szerint egy ismeretlen emberrel oszthatta meg terveit:

Amikor a rendőrök átkutatták a gépét, egy idegennek írta, hogy nagyon haragszik a szüleire és szeretné elvenni az életüket

– írta kommentjében egy, az esetről szóló videóhoz egy ismerős fiatal.