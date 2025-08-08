Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Halálra gázolt a vonat Boksánbányán egy idős férfit: rejtély, mi történt pontosan

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 10:05
Az eset körülményeit még vizsgálják.
Amy Mans

Csütörtök este egy 76 éves férfi életét vesztette egy tragikus balesetben, ami a Krassó-Szörény megyei Boksánbányán (Bocşa) történt. A hatóságokat a 112-es segélyhívón értesítették az esetről.

A 76 éves férfi életét már nem lehetett megmenteni / Fotó: Pexels

Nem lehetett megmenteni az idős férfi életét

A helyszínre kiérkező mentők már csak a férfi halálát tudták megállapítani, a megmentéséért sajnos nem tehettek semmit. A rendőrség elsődleges vizsgálata egyelőre nem hozott új részleteket és még nem tisztázott, hogy baleset történt, vagy a férfi szándékosan lépett a vonat elé - olvasható a Maszol cikkében. 

 

