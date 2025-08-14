UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettegés Görögországban. Menekülnek a turisták a perzselő erdőtűz elől

erdőtűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 06:33
görögországturisták
Görögország sok turisztikai célpontját magas kockázatúnak minősítették, mivel erdőtüzek pusztítanak Európa számos országában, a hőhullám pedig 40 Celsius-fok fölé emelkedik a hétvégén is.

Görögországot különösen súlyosan érintette a katasztrófa, számos helyen evakuálták a helyi lakosokat és a turistákat. Zakynthosz, Kefalónia és Chios pusztító tűzvészekkel küzdöttek az elmúlt napokban.

erdőtüzek
Erdőtüzek Görögországban kilakoltatták a turistákat
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP (képünk illusztráció)

Három ember halt meg a Spanyolországon, Törökországon, Albánián és Portugálián is végig söprő tűzvészekben. Görögországban több tucat embert kellett kórházba szállítani füstmérgezés miatt.

A becslések szerint 100 ezer hektárnyi területen pusztítanak a lángok Görögországban. A lakosok is segítenek a tűzoltóságnak, hogy megállítsák a tüzet. Jelen pillanatban hat helyen tombolnak a lángok: Kiosz szigetén, Akhájában, Filippiadában, Zakinthoszban, Preveában és Patraszban.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu