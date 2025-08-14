Rettegés Görögországban. Menekülnek a turisták a perzselő erdőtűz elől

Görögországot különösen súlyosan érintette a katasztrófa, számos helyen evakuálták a helyi lakosokat és a turistákat. Zakynthosz, Kefalónia és Chios pusztító tűzvészekkel küzdöttek az elmúlt napokban.
Három ember halt meg a Spanyolországon, Törökországon, Albánián és Portugálián is végig söprő tűzvészekben. Görögországban több tucat embert kellett kórházba szállítani füstmérgezés miatt.
A becslések szerint 100 ezer hektárnyi területen pusztítanak a lángok Görögországban. A lakosok is segítenek a tűzoltóságnak, hogy megállítsák a tüzet. Jelen pillanatban hat helyen tombolnak a lángok: Kiosz szigetén, Akhájában, Filippiadában, Zakinthoszban, Preveában és Patraszban.
