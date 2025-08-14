UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Eltűnt finn nőt keres a rendőrség a fővárosban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 09:48
Egy 35 éves finn nőt keres a rendőrség, aki négy nappal ezelőtt tűnt el a Köki terminál környékén.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az eltűnt hölgy keresésében a lakosság segítségét kéri.

Eltűnt finn nőt keres a rendőrség (Képünk illusztráció) 
Fotó: police.hu / police.hu

Eltűnt egy 35 éves finn nő, akit a rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 9-én, szombaton Budapest XIX. kerületében, a Báthory utca és a Köki terminál környékén láttak legutóbb. A nő azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök pedig jelenleg is nagy erőkkel keresik – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu-n.

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Liisa Kristiina Laakso Kaisa finn állampolgár ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint az eltűnt nő körülbelül

170 centiméter magas, hosszú, vállig érő egyenes, szőkés-barna hajú, kék szemű.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Liisa Kristiina Laakso Kaisa tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

