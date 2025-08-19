UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Eltűnt egy 14 éves lány a XIV. kerületből

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 09:37
A 14 éves lányt a rendőrök jelenleg is keresik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 01140-157/580/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó K. Mercédesz Leonetta ügyében.

Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten Fotó: Unsplash

Az adatok szerint a 14 éves lány 2025. augusztus 18-án tűnt el a XIV. kerületből, azóta tartózkodási helye ismeretlen, a rendőrök jelenleg is keresik.

A 14 éves lány 158 centiméter magas, hosszú sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor szürke melegítőalsót, fekete pólót és rózsaszín Nike cipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Király Mercédesz Leonetta tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.


 

